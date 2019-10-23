Son Dakika Haberleri: Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi
Son Dakika 3. Sayfa Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi

Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi

10 dakika önce

Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi Yerden 20 metre yüksekte korku dolu anlar Çatıdaki çocuklar korku dolu anlar yaşattıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kuş yetiştiriciliği yapan çocukların, 4 katlı bir binanın çatısındaki hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi

Yerden 20 metre yüksekte korku dolu anlar

Çatıdaki çocuklar korku dolu anlar yaşattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kuş yetiştiriciliği yapan çocukların, 4 katlı bir binanın çatısındaki hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 çocuk, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Çatıda güvercin yetiştirdiği öğrenilen çocuklar, hiçbir güvenlik önlemi almadan 20 metre yüksekte tehlikeli hareketler sergiledi. Civardaki vatandaşların korku dolu bakışlarına aldırmayan çocuklar, adeta bir oyun gibi çatıda kuşları ile ilgilendi.

Bir süre çatıda oyalanan çocukların şans eseri kötü bir olay yaşanmadan bulundukları yerden inmesi yüreklere su serpti.

Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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