Çocukların ilk işi denize girmek oldu - Son Dakika

Çocukların ilk işi denize girmek oldu

Sahiller çocuklarla doldu taştı

MUĞLA - Sokak çıkma kısıtlamasına kısa bir ara veren çocuklar Bodrum'da denizin keyfini doyasıya çıkardı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yasaklanan denize girmek ve sahillerde gezmenin yasak olmasına aldırmayan aileler çocuklarını denize soktu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik iznin başlamasıyla birlikte Bodrum'un birçok sahilinde yoğunluk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında 47 gün sonra ikinci kez sokağa çıktı. Sokak çıkar çıkmaz aileler çocuklarını sahiller götürdü. Panayır alanına dönen sahillerde çocuklar denize girerek mavi suların tadını doyası çıkardı. Bazı ebeveynler sahil kenarında çocuklarının denize girmesini izlerken bazı aileler ise çocuklarıyla beraber denize girdi. Özellikle sakin koyları seçen aileler 34 derecede çocuklarını getirecekleri en güzel yerin sahil olduğunu söyledi. Deniz kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarak çocuklar yaz sezonu ilk açanlar oldu.