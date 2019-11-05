Son Dakika Haberleri: Çocukların ilk sinema heyecanı
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Çocukların ilk sinema heyecanı

6 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünce daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocuklar, sinemaya götürüldü.

Çocukların ilk sinema heyecanı, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünce daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocuklar, sinemaya götürüldü.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Geleceğe Atılan İmzalar Projesi" kapsamında TDP tarafından daha önce sinemada film izlememiş öğrenciler tespit edildi.

Okullarından alınan öğrenciler, şube müdürlüğünde misafir edilerek genel güvenlik, asayiş, güvenli internet ve emniyet teşkilatının tanıtımı gibi konularda bilgiler verildi.

Öğrenciler daha sonra polisler eşliğinde vizyondaki filmleri izlemek üzere sinemaya götürüldü.

Sinema faaliyetinden 10 okuldan toplam 500 öğrencinin faydalandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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