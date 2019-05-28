Son Dakika Haberleri: Çocukların İngilizcesini düzenleyip onlara okumayı sevdireceğiz

Çocukların İngilizcesini düzenleyip onlara okumayı sevdireceğiz

3 saat önce

Cambridge University Press ve myON işbirliği ile düzenlenen Read2Grow etkinliğinde dereceye giren 18 öğrenci ve öğretmenleri ödüllendirildi.

Çocukların İngilizcesini düzenleyip onlara okumayı sevdireceğiz, System.String[]
Cambridge University Press ve myON işbirliği ile düzenlenen Read2Grow etkinliğinde dereceye giren 18 öğrenci ve öğretmenleri ödüllendirildi... Osman Kılıç'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:03 
Osman Kılıç, Cambridge, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak! Google Finlandiya'daki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı Fiat ve Renault Birleşmesine Fransa'dan Yeşil Işık Ünlü Giyim Devi Tiffany&Tomato İcradan Satışa Çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 08:31:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukların İngilizcesini düzenleyip onlara okumayı sevdireceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]