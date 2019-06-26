Çocukların isteğini Başkan Güler geri çevirmedi
1 saat önce
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çocukların park isteğini geri çevirmedi.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
, çocukların park isteğini geri çevirmedi. Altınordu
ilçesinde bulunan çocuk ve su oyun parkurundan Ünye
'ye de yapılmasını isteyen minik Yahya Dağdeviren Başkan Güler'e seslenerek, "Ne olur Altınordu'da bulunan çocuk su parkı ve oyun parkurundan Ünye'ye de yapın başkanım" diyerek isteklerini iletti.
Çocuğun videolu mesajını gören Başkan Güler ise Ünye'ye çocuk su parkı ve oyun parkuru yapılacağının sözünü verdi. Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Başkan amacınız size kurban olsun. Hemen çalışmalarını başlatıyorum" dedi. - ORDU
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