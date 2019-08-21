Son Dakika Haberleri: Çocukların 'Junior Survivor' heyecanı
Son Dakika Yaşam Haber

Çocukların 'Junior Survivor' heyecanı

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi yaz okulları kapsamında devam eden "Junior Survivor" etkinliğine katılan çocuklar doyasıya eğleniyor.

Çocukların 'Junior Survivor' heyecanı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi yaz okulları kapsamında devam eden "Junior Survivor" etkinliğine katılan çocuklar doyasıya eğleniyor.


Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için ücretsiz olarak düzenlediği yaz okulları devam ediyor. Yaz okulları kapsamında 6-9 yaş arası toplam 290 çocuğun katıldığı Junior Survivor etkinliği, Hedef Batıkent Belde Evi, Çamlıca Deneyimli Kafe, Esentepe Çocuk Sanat Merkezi ve Yunus Emre Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde düzenleniyor. Etkinliğe katılan öğrenciler, spor eğitmenleri tarafından kendileri için oluşturulan parkurları geçerek spor yapıyor. Spor salonunda yaşlarına uygun olarak tasarlanan minik engelleri geçen öğrenciler, zamanla yarışarak hızlı bir biçimde parkuru tamamlamaya çalışıyor. Çocuklar spor yapmanın yanı sıra yeni arkadaşlar da edinerek sosyalleşiyor.


Aileler ise, çocuklarının yaz aylarındaki boş vakitlerini sporla değerlendirmelerinden son derece memnun olduklarını belirterek, böyle bir imkanı sağlamasından dolayı başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Çamlıca, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Kürtlerle Suriyelileri karşılaştırdı: Onlar da çocuk sayısını 5-6'ya düşürdü
4 yaşındaki çocuğun feci ölümü Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 15:59:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukların 'Junior Survivor' heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]