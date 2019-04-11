Çocukların Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

İstanbul'un farklı yerlerinde kamyonet kasasında yolculuk ettirilen çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

İstanbul'un farklı yerlerinde kamyonet kasasında yolculuk ettirilen çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Olası facialara davetiye çıkarılan anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



İstanbul'un iki farklı noktasında çekilen görüntülerde bir grup çocuk, seyir halindeki kamyonetin kasasında yolculuk etti. Pendik ve Göztepe'de kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların yoğun trafikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan kamyonet kasasında yolculuk etmesi adeta olası facialara davetiye çıkardı. Sorumsuz kamyonet sürücüleri, hem çocukların canını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saydılar. O anlar yoldaki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonet trafikte ilerliyor, kamyonetin kasasında birkaç çocuk yolculuk ediyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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