Son Dakika Haberleri: Çocukların Kamyonet Kasasındaki Tehlikeli Yolculuğu

Çocukların Kamyonet Kasasındaki Tehlikeli Yolculuğu

51 dakika önce

İstanbul Bahçelievler'de 6 çocuğun kamyonet kasasında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul Bahçelievler'de 6 çocuğun kamyonet kasasında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bahçelievler E-5'de bir kamyonet kasasına bindirilen 6 çocuğun tehlikeli yolcuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Hayrete düşüren görüntülerde, 6 çocuğun kamyonet kasasının içinde hiç bir güvenlik olmadan yolculuk yaptığı görülüyor. Bazı çocuklar oturarak yolculuk yaparken bazılarınında ayakta durduğu görülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Bahçelievler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı

4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:32:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukların Kamyonet Kasasındaki Tehlikeli Yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]