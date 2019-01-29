Son Dakika Haberleri: Çocukların Kamyonet Kasasındaki Yolculuğu Kamerada

Çocukların Kamyonet Kasasındaki Yolculuğu Kamerada

1 saat önce

Bahçelievler'de 6 çocuğun kamyonet kasasında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Çocukların Kamyonet Kasasındaki Yolculuğu Kamerada, System.String[]
Bahçelievler'de 6 çocuğun kamyonet kasasında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bahçelievler E-5'de bir kamyonet kasasına bindirilen 6 çocuğun tehlikeli yolcuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Hayrete düşüren görüntülerde, 6 çocuğun kamyonet kasasının içinde hiç bir güvenlik olmadan yolculuk yaptığı görülüyor. Bazı çocuklar oturarak yolculuk yaparken bazılarınında ayakta durduğu görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3. Sayfa
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