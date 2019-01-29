Çocukların Kamyonet Kasasındaki Yolculuğu Kamerada
1 saat önce
Bahçelievler'de 6 çocuğun kamyonet kasasında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Bahçelievler
'de 6 çocuğun kamyonet kasasında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Bahçelievler E-5'de bir kamyonet kasasına bindirilen 6 çocuğun tehlikeli yolcuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Hayrete düşüren görüntülerde, 6 çocuğun kamyonet kasasının içinde hiç bir güvenlik olmadan yolculuk yaptığı görülüyor. Bazı çocuklar oturarak yolculuk yaparken bazılarınında ayakta durduğu görülüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
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