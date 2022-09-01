Çocukların, kapatılmayan su çukurundaki tehlikeli eğlencesi kamerada - Son Dakika
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Çocukların, kapatılmayan su çukurundaki tehlikeli eğlencesi kamerada

01.09.2022 22:10

Çocukların, kapatılmayan su çukurundaki tehlikeli eğlencesi kamerada -Belediyenin kapatmayı unuttuğu su çukuru adeta ölüme davetiye çıkardı Kırşehir Belediyesi çalışma yaptığı alanda su tamiri için açtığı çukuru açık unutunca, çocuklara oyun alanı oldu.

Çocukların, kapatılmayan su çukurundaki tehlikeli eğlencesi kamerada

-Belediyenin kapatmayı unuttuğu su çukuru adeta ölüme davetiye çıkardı

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi çalışma yaptığı alanda su tamiri için açtığı çukuru açık unutunca, çocuklara oyun alanı oldu.

İddiaya göre olay, Bahçelievler Mahallesi Şehit Yüzbaşı Hasan Gök Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan vatandaş açık olan çukuru ve çocukların suyun içerisinde oynadığını fark etti. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, su tamiratı için açılan alanda çocukların su içerisinde oynadığını ve çukurun kapatılmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntü, vatandaşlardan tepki topladı.

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Kaynak: İHA

Kırşehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların, kapatılmayan su çukurundaki tehlikeli eğlencesi kamerada - Son Dakika

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