Çocukların kar keyfi - Son Dakika
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Çocukların kar keyfi

6 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, kar yağışını fırsat bilen çocuklar, yarıyıl tatilinde kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, kar yağışını fırsat bilen çocuklar, yarıyıl tatilinde kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

İlçe merkezinde bulunan yamaçlar ve dik sokaklara akın eden çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları ahşap kızaklar ve poşetlerle kayak yapıyor.

Havanın soğuk oluşuna aldırış etmeden gönüllerince eğlenen çocukların aralarında yaptıkları yarışlar da güzel görüntüler oluşturuyor.

Bazı çocukların kayak yaparken düşmesi de eğlenceli ve komik anların oluşmasına neden oldu.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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