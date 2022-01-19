Çocukların kar keyfini bozmayan kepçe operatörü onlarla kayarak eğlendi - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, çocukların karı temizlememesi talebine duyarsız kalmayan kepçe operatörü, onlarla birlikte kayarak eğlendi.

Akçakoca Belediyesi ekipleri, ilçede 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için yoğun çalışma yürütüyor.

Yoğun kar nedeniyle ihbar edilen bölgeye ulaşan kepçe operatörü Şenol Delihasanoğlu, söz konusu yerde çocukların kızakla kaydığını gördü.

Kepçeden inerek çocukların yanına giden Delihasanoğlu, çocukların karı temizlememe talebine "Temizlemem ama bir şartla, ben de bir kere kayacağım" cevabını verdi.

Büyük sevinç yaşayan çocuklar, kepçe operatörüyle birlikte kayarak eğlendi.