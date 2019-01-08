Son Dakika Haberleri: Çocukların Kar Sevinci

Çocukların Kar Sevinci

1 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesindeki çocuklar, karda kayarak günlerini geçiriyor.

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesindeki çocuklar, karda kayarak günlerini geçiriyor.

İlçe merkezinde etkili olan kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, evlerinden getirdikleri poşet, bidon ve kızaklarla kaydı. Havanın güneşli olmasıyla kayarak keyif çıkaran çocuklar, doyasıya eğlendiklerini belirttiler. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

Hizan, Bitlis, Güncel
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