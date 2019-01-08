Çocukların Kar Sevinci
1 saat önce
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesindeki çocuklar, karda kayarak günlerini geçiriyor.
BİTLİS (İHA) – Bitlis
'in Hizan
ilçesindeki çocuklar, karda kayarak günlerini geçiriyor.
İlçe merkezinde etkili olan kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, evlerinden getirdikleri poşet, bidon ve kızaklarla kaydı. Havanın güneşli olmasıyla kayarak keyif çıkaran çocuklar, doyasıya eğlendiklerini belirttiler. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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