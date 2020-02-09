ÇOCUKLARIN KAR TOPU EĞLENCESİNE POLİSLER DE KATILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇOCUKLARIN KAR TOPU EĞLENCESİNE POLİSLER DE KATILDI - Son Dakika

ÇOCUKLARIN KAR TOPU EĞLENCESİNE POLİSLER DE KATILDI

6 saat önce

İstanbul'a beklenen kar yağdı.

ÇOCUKLARIN KAR TOPU EĞLENCESİNE POLİSLER DE KATILDI, System.String[]

İstanbul'a beklenen kar yağdı. Az da olsa yağan kar, çocuklar için kısa süreli bir eğlenceye dönüştü. Çocukların kar topu eğlencesine devriyedeki polisler de ortak olunca ortaya içleri ısıtan görüntüler çıktı.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler Arnavutköy Boğazköy'de yaşandı. Kar yağışını fırsat bilen çocukları kar topu oynarken gören polisler, araçlarını durdurarak çocuklarla kar topu oynadı. Çocukların oyununa ortak olan polisler daha sonra ekip otosuna binerek görevlerine devam ettiler. Ortaya ise bu içleri ısıtan görüntüler çıktı.

Görüntü dökümü:

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-Polislerle çocukların kartopu oynaması

-Polislerin araçlarına binip gitmesi

-Detaylar


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:29 Kaynak: DHA
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