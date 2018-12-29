Son Dakika Haberleri: Çocukların Karın Keyfini Poşetlerle Kayarak Çıkarıyor

Çocukların Karın Keyfini Poşetlerle Kayarak Çıkarıyor

38 dakika önce

Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından çocuklar poşet üzerinde kayarak karın keyfini çıkartıyor.

Çocukların Karın Keyfini Poşetlerle Kayarak Çıkarıyor, System.String[]
Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından çocuklar poşet üzerinde kayarak karın keyfini çıkartıyor.

Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından hafta sonunu fırsat bilen çocuklar karın keyfini poşet üzerinde kayarak çıkartıyor. 15 Temmuz Mahallesinde sokak arasında poşet üzerinde rampa aşağı kayan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Havaların soğuk olmasına aldırış etmeden kayan çocuklar okullar tatil bizde poşet ile kayarak karın keyfini çıkartıyoruz dediler. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:07 Kaynak: İHA

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