Çocukların Karın Keyfini Poşetlerle Kayarak Çıkarıyor
5 dakika önce
Çocukların karın keyfini poşetlerle kayarak çıkarıyorNEVŞEHİR - Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından çocuklar poşet üzerinde kayarak karın keyfini çıkartıyor.
Çocukların karın keyfini poşetlerle kayarak çıkarıyor
NEVŞEHİR - Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından çocuklar poşet üzerinde kayarak karın keyfini çıkartıyor.
Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından hafta sonunu fırsat bilen çocuklar karın keyfini poşet üzerinde kayarak çıkartıyor. 15 Temmuz Mahallesinde sokak arasında poşet üzerinde rampa aşağı kayan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Havaların soğuk olmasına aldırış etmeden kayan çocuklar okullar tatil bizde poşet ile kayarak karın keyfini çıkartıyoruz dediler.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:33 Kaynak: İHA
Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil
Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı