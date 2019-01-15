Son Dakika Haberleri: Çocukların Karne Alımında Ebeveynlerin Tutumu Nasıl Olmalı

Çocukların Karne Alımında Ebeveynlerin Tutumu Nasıl Olmalı

11 dakika önce

Milyonlarca öğrenci birkaç gün sonra karnelerini alacak.

Çocukların Karne Alımında Ebeveynlerin Tutumu Nasıl Olmalı, System.String[]
Milyonlarca öğrenci birkaç gün sonra karnelerini alacak. Bu dönemde çocuklar üzerindeki baskı gittikçe artıyor. Yaklaşan karne günleri için ebeveynlerin tutumuna değinen İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Hastanesi Klinik Psikolog Zozan Başçi "Bu dönemde çocuklara kesinlikle ceza uygulanmamalıdır" dedi.

İlk, ortaöğretim ve lise öğrencileri bu cuma karne alıp yarıyıl tatiline girecek. Çocuklarla beraber ailelerin de karne heyecanı yaşadığı kritik dönemde, ailelerin çocuklara karşı yaklaşımlarına dikkat etmelerinin altını çizen Başçi, "Aileler çocuklarıyla işbirlikçi olmalı" dedi.

"Hayat sadece okul başarısından ibaret değildir"

Tüm ebeveynlerin öncelikle düşünerek hareket etmeleri gerektiğini söyleyen Klinik Psikolog Zozan Başçi, "Hayat sadece okul başarısından ibaret değildir. Öncelikle aileler bunun bilincinde olmalı. Çocukların karnelerinde kırık notlar varsa bu notların neden böyle geldiğini birlikte konuşarak, nedenlerini araştırarak çözüm yolları bulmalılar. Çocukların ve ailelerin birlikte olumlu tutum sergileyerek değerlendirme yapmalarını öneriyoruz" dedi.

"Ceza, çocuklarda kaygı ve korkuyu doğuruyor"

Ebeveynlerin çocuklarına herhangi bir ceza uygulamamalarını öneren Başçi, "Ebeveynler ceza yöntemini seçtiklerinde çocuklarda çok ciddi kaygı ve korku doğurduğunu gördük. Aslında aileler bu cezayı çocukların yararına yaptıklarını düşünseler de bunun onlar üzerinde olumlu bir etki oluşturmadığını görüyoruz. Ceza yöntemiyle aslında aileler çocuklarına 'Eğer sen başarılı olursan seni severim' demiş oluyorlar. Bizlerde ebeveynlere bunun tam tersini yapmalarını yani çocuklarını koşulsuz bir şekilde kabul etmelerini ve sevmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

Yıl içerisinde ebeveynlerin çocuklarıyla işbirliği içerisinde olmaları gerektiğini vurgulayan Başçi, "Aileler sürekli çocukları ile iletişim halinde olmalıdır. Bunun için kaliteli zaman geçirmeleri gerekiyor ki çocuklar herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında aileleriyle çok rahat sorunlarını paylaşabilecekleri uygun bir ortam oluşturabilsinler" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

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