Son Dakika Haberleri: Çocukların Karne Hediyesi Tiyatro Oyunu Oldu

Çocukların Karne Hediyesi Tiyatro Oyunu Oldu

1 saat önce

BURSA Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline özel olarak 'Getir karneni, al tiyatro biletini' etkinliği düzenledi.

Çocukların Karne Hediyesi Tiyatro Oyunu Oldu, System.String[]
BURSA Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline özel olarak 'Getir karneni, al tiyatro biletini' etkinliği düzenledi. Etkinlikte sergilenen 'Beş Haylaz' oyununa ilginin fazla olması nedeniyle ek seanslar düzenleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini sanat etkinlikleri ile geçirmeleri için 'Getir karneni, al tiyatro biletini' projesini hayata geçirdi. Etkinlik kapsamında karnelerini getiren öğrenciler, tiyatro biletlerini ücretsiz alıyor. Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro etkinliğinde, 'Beş Haylaz' adlı oyun sahneleniyor. Oyuna çocukların ilgisinin fazla olduğunu ifade eden yetkililer, ek seanslarla talebin karşılanmaya çalışıldığını belirttiler.

Oyunda; çok zeki olan ve hiç şehri görmeyen Magli'nin bir fırsat yakalayıp, şehre inip, burada da 5 yaramaz arkadaş edinmesi anlatılıyor. Mehmet Ali Açıl'ın yönettiği oyunun müziği Ali Agah Eroğlu'na, sahne resimleri ise Serhat Aladağ ve Esra Yıldız'a ait.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür Sanat
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