Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı - Son Dakika

Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı

17.02.2021 23:25

Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı Kartopu oynayan çocukların eğlencesinin ardından bazı ailelerde virüs görülmesi üzerine site karantinaya alındı Kastamonu'da sitenin bahçesinde kartopu oynayan çocukların eğlencesinin ardından bazı ailelerde koronavirüs tespit...

Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı

Kartopu oynayan çocukların eğlencesinin ardından bazı ailelerde virüs görülmesi üzerine site karantinaya alındı

KASTAMONU - Kastamonu'da sitenin bahçesinde kartopu oynayan çocukların eğlencesinin ardından bazı ailelerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 160 dairesi bulunan site 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Samsun'dan Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesinde bulunan evlerine gelen ailenin çocukları, kar yağışının ardından oyun oynamak için sitenin bahçesine çıktı. Sitenin bahçesinde diğer çocuklarla birlikte kartopu oynayarak çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocukların kartopu oynamasının üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından bazı aileler rahatsızlanarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testinde ailelerde Kovid-19 virüsü pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde Samsun'da mutanda uğrayan virüsün yoğun bir şekilde dağılım gösterdiğini açıklaması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Toplantıda ayrıca sitenin güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Bazı ailelerde Kovid-19 virüsünün pozitif çıkması nedeniyle Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 160 dairenin bulunduğu Panorama Bulvar Sitesinin A ve B Bloklarını 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından Panorama Bulvar Sitesinin giriş ve çıkışları emniyet güçlerince kontrol altına alındı. Polis ekipleri, sitenin önüne emniyet şeridi çekerek sitenin giriş ve çıkışlarına izin vermiyor.

Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı
Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı
Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı
Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı

Kastamonu, oyunlar, Samsun, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı - Son Dakika


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