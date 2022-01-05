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Çocukların kavgası hastanede bitti - Son Dakika

Çocukların kavgası hastanede bitti

05.01.2022 22:15
Çocukların kavgası hastanede bitti

Zonguldak'ta iki çocuk arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaralandı.

Zonguldak'ta iki çocuk arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 1 çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Emre Can Bayram/İHA)

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Bahçelievler Mahallesi, Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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