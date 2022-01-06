Çocukların kavgası hastanede bitti - Son Dakika

Zonguldak'ta iki çocuk arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 1 çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK