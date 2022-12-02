Çocukların kavgası, babalarının elini kana buladı! Eniştesini av tüfeğiyle yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocukların kavgası, babalarının elini kana buladı! Eniştesini av tüfeğiyle yaraladı

02.12.2022 11:56

Bursa'da 40 yaşındaki şahıs, çocuklarının kavga etmesi nedeniyle tartıştığı eniştesini çalıştığı fabrikanın önünde av tüfeğiyle vurdu. Saçmaların isabet ettiği kişi bacağından yaralanırken, saldırgan ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

İnegöl ilçesinde Halil A. ile eniştesi Yusuf C.'nin çocukları kavga etti. Kuzenlerin kavgasına babaları da dahil oldu. Eniştesiyle telefonda tartışan Halil A., evden av tüfeğini alıp, Yusuf C.'nin çalıştığı mobilya fabrikasına gitti.

Çocukların kavgası, babalarının dahil olmasıyla kanlı bitti! Eniştesini av tüfeğiyle vurdu

TÜFEKLE SAĞ BACAĞINDAN VURDU

Halil A., fabrikanın girişine çağırdığı eniştesine tüfekle ateş etti. Saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Yusuf C., yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocukların kavgası, babalarının dahil olmasıyla kanlı bitti! Eniştesini av tüfeğiyle vurdu

EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Halil A. ise polis tarafından olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Eniştesini çalıştığı fabrika önünde av tüfeği ile vurdu Eniştesini çalıştığı fabrika önünde av tüfeği ile vurdu Eniştesini çalıştığı fabrika önünde av tüfeği ile vurdu Eniştesini çalıştığı fabrika önünde av tüfeği ile vurdu

Çiftlik, İnegöl, Bursa, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların kavgası, babalarının elini kana buladı! Eniştesini av tüfeğiyle yaraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:36 Görüntüler yaşananları ortaya çıkardı! İşte acılar içinde kıvranan Joao Pedro'ya Türk hakemden tepki toplayan hareket
11:56 Almanya 400 bin işçi alımı için kapıları açıyor! Türkiye'ye öncelik tanınacak ama şartları var
11:45 Silahla şakalaşan gençlerin gecesi kötü bitti! 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:43 Samsun Limanı'nda korkutan patlama! Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
11:24 Galatasaray'dan "Yerli Haaland" bombası! İki tarafta transfere sıcak bakıyor
11:19 Nwakaeme büyük heyecanla gelecek haberi bekliyor! Süper Lig devine her an imza atabilir
11:15 Bolu'da damattan kayınvalideye cinsel taciz! "Beni ıssız bir yere götürdü" dedi ve her şeyi anlattı
11:08 İlişki vaadiyle yaşlı erkekleri kandıran kadın ekipler tarafından yakalandı
10:59 Çocukların kavgası, babalarının elini kana buladı! Eniştesini av tüfeğiyle yaraladı
10:44 Musa Orhan olayında Ezgi Mola'ya destek olan Farah Zeynep Abdullah'a 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2022 13:04:44. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukların kavgası, babalarının elini kana buladı! Eniştesini av tüfeğiyle yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement