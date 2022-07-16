Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk arasında tartışma çıktı. Çocukların, ailelerine haber vermesi üzerine taraflar arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve motosikletli yunus timleri, olayın büyümesini önleyip, tarafları ayırdı. Kalabalık grubu ayıran polis, kavgayı sürdürmeye çalışan 3 kişiyi ise gözaltına aldı. Çevrede toplanan kalabalık dağıtılırken, gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KARIŞTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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