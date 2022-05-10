Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı

10.05.2022 14:38

Çocukların kavgasına aileler karıştı.

Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı

Darp edilen 2 kişi yolda yatıp başlarını tutarak ambulansın gelmesini bekledi

Darp olayına karışan 2 kişi polis merkezine götürüldü

ANTALYA Antalya'da parkta kavga eden çocukların kavgası, ailelerde müdahil oldu. Kavgada taraflardan birisi, karşı taraftan iki kişiyi yol ortasında öldüresiye darp etti. Yaralılar yerde başlarını tutarak ambulansın gelmesini bekledi. Ayakta dahi duramayan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli ise ekiplerce polis merkezine götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesindeki bir parkta çocuklar kavga etti. Kavgaya daha sonradan müdahil ailelerden Hüseyin K. ile Fuat D., olay yerinden motosiklet ile kaçmaya başladı. Peşlerine yanındaki yeğenleriyle birlikte takılan Deniz A. ise, kaçan motosikletlileri bulvar üzerinde yakaladı. Deniz A., yanındaki arkadaşıyla birlikte Hüseyin K. ve Fuat D.'yi darp etti.

Uyuma sakın

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp edilen yaralılar, yerde başlarını tutarak ambulansın gelmesini bekledi. Yaralıların yakınları olduğu öğrenilen bir kadın ise, sürekli onların yanına gelip 'uyuma sakın' diye uyarıda bulundu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çocukların ifadesine de başvuran polis, Deniz A. ile yanındaki bir kişiyi polis merkezine götürdü.

Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı
Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı

YORUMLAR
500
Son Dakika | ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI; 2 GÖZALTI Son Dakika | ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI; 2 GÖZALTI Niğdeli Süt Satıcısı: Maalesef Aileler Çocuklarına 1 Litre Sütü Alamaz Hale Geldi Niğdeli Süt Satıcısı: Maalesef Aileler Çocuklarına 1 Litre Sütü Alamaz Hale Geldi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı - Son Dakika


Son Dakika
17:49 AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 18:07:02. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları 'uyuma sakın' diye uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement