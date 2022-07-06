Çocukların kavgasına müdahale eden komşular silahlı kavgaya tutuştu: 6 yaralı - Son Dakika
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Çocukların kavgasına müdahale eden komşular silahlı kavgaya tutuştu: 6 yaralı

06.07.2022 09:07

Adana'da çocukların kavgasında araya giren iki komşu arasında silahlı kavga çıktı.

Adana'da çocukların kavgasında araya giren iki komşu arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çocuklar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen komşular birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada her iki taraf da birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, Yasin Ç., İrfan Ç., İhsan Ç., Azize Ç. ile kavgadaki diğer gruptan Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. ateşli silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İhsan Ç. ve Mehmet Ziya Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis yaptığı delil çalışmasında olay yerinde onlarca boş kovan buldu.

(Süleyman Cenk İdaye - İHA)

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Kaynak: İHA

Mehmet Ziya, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların kavgasına müdahale eden komşular silahlı kavgaya tutuştu: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocukların kavgasına müdahale eden komşular silahlı kavgaya tutuştu: 6 yaralı - Son Dakika
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