Son dakika haberleri: Mahalleye özel harekat polisleri sevk edildi... Çocuk kavgasında 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Mahalleye özel harekat polisleri sevk edildi... Çocuk kavgasında 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde çocukların kavgasına büyükler karışınca 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Aktaş ve Saruhan ailelerinin çocukları mahallede kavga etti. Çocukların kavgasına ailelerde karışınca mahalle savaş alanına döndü. 2 ailenin taşlı, sopalı kavgalarına olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Özel Harekat ve çok sayıda polisin müdahale ettiği kavga büyümeden önlendi.

Kavgaya müdahale eden polis memuru F.Ş. burnu kırılırken, taraflardan H. Aktaş yaralandı. 1 adet silahın ele geçirildiği kavgada, polis mahallede adeta kuş uçurtulmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.