Son Dakika Haberleri: Çocukların Kayak Keyfi

Çocukların Kayak Keyfi

13 dakika önce

Muş' ta hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Muş Güzeltepe Kayak Merkezi'nde kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.

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Muş' ta hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Muş Güzeltepe Kayak Merkezi'nde kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.
Muş ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güzeltepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşların akınına uğradı.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle son günü tatilini aileleriyle birlikte Güzeltepe köy mevkisindeki kayak merkezinde geçirmeyi tercih eden çocuklar lastik bot ve kızaklarla kayarken, güzel görüntüler ortaya çıktı .
Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kayak merkezinde aldıkları kızaklarla, hafta sonunu kayak yaparak geçirdiklerini söyledi.Yarıyıl tatilinin son günü olduğu için çocuklara bir ödül olsun diye kayak merkezine geldiklerini belirten vatandaşlar burada çocuklar bir etkinlik çerçevesinde kayak yaparak eğleniyorlar dedi. Tatilin son gününü iyi değerlendirmek amacıyla kayak merkezine geldiklerini söyleyen çocuklar Kayağın tadını çıkarıyoruz, yarın sakin kafayla yeniden okula gideceğiz dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:27 Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Muş, Güncel
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