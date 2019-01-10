Çocukların Kayak Keyfi...kızakları Olmayan Çocuklar, Poşet ve Tahta Parçalarının Üzerinde Kayıyor

Çocukların kayak keyfi...Kızakları olmayan çocuklar, poşet ve tahta parçalarının üzerinde kayıyorHAKKARİ - Hakkari'de yoğun kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, tahta parçaları ve poşetler üzerinde kayarak doyasıya eğlendi.

Çocukların kayak keyfi...Kızakları olmayan çocuklar, poşet ve tahta parçalarının üzerinde kayıyor



HAKKARİ - Hakkari'de yoğun kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, tahta parçaları ve poşetler üzerinde kayarak doyasıya eğlendi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, en çok da çocukları sevindirdi. İl merkezinde yoğun kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalle yolunu kayak pistine çevirdi. Gazi Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, poşet ve tahtalar üzerinde yokuş aşağı kaydı. Kızak ve kayak takımları olmayan çocuklar, poşet ve tahta parçaları üzerinde kaymak zorunda olduklarını ifade ederek, yetkililerden kayak takımı istedi.

Öte yandan, Atlılar Caddesi üzerinde bulunan esnaflar da ellerine aldıkları küreklerle kardan adam yaparken, vatandaşlar ise evlerinin çatılarında biriken karları temizlemeye çalıştı.

Esnaflardan Eşref Aldemir, iş yerlerinin önünde kardan adam yaparak karı eğlenceye çevirdiklerini söyledi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak

Palu Ailesiyle İlgili AK Parti'den İlk Yorum: RTÜK'ün Üzerine Düşeni Yapması Gerekiyor

Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı