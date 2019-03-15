Çocukların Kendi Kendine Oyun Oynamasının Önemi - 'Bırakın Sıkılsınlar' | İki Anne Bir Mutfak
1 saat önce
Kiinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal ile yaptığımız bu söyleşiyi tüm ebeveyn ve çocukla ilgilenen yetişkinler izlemeli! "Bırakın sıkılsınlar, bırakın özgür kalsınlar, bırakın mutlu olsunlar!
Kiinik Psikolog Yasemin Meriç
Kazdal ile yaptığımız bu söyleşiyi tüm ebeveyn ve çocukla ilgilenen yetişkinler izlemeli! "Bırakın sıkılsınlar, bırakın özgür kalsınlar, bırakın mutlu olsunlar!"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:59 Kaynak: Youtube
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