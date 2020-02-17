Çocukların kızak keyfi - Son Dakika
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Çocukların kızak keyfi

6 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde bir metreyi bulan kara en çok sevinen çocuklar, kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

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Van'ın Gevaş ilçesinde bir metreyi bulan kara en çok sevinen çocuklar, kızakla kayarak doyasıya eğlendi.


Gevaş ilçesine bağlı İkizler Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla adeta kar raftingi yaptı. Çocukların ve gençlerin eğlencelerini izlemek için mahalleye gelen Gevaş Gençlik Merkezi gönüllüleri de çocukların heyecanına ortak oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Bahattin Ceylan, mahallelerde yaşlı ve hasta ziyaretlerinin yanı sıra bu tür etkinliklere de katılım sağlayarak, birlik ve beraberliğin önemine değindiklerini söyledi. Sürekli gençlerle her fırsatta bir araya geldikleri ifade eden Ceylan, "Bu tür sokak oyunları ve etkinlikler özellikle internet bağımlılığını azaltmada, çocukların sosyalleşmesine ve birbirleriyle iletişim kurmalarında çok önemlidir. Bizler de bu anlamda mahallelerimizde zaman zaman değişik etkinlik ve oyunlar düzenleyerek oradaki çocuklara ve gençlere sosyal, eğitim ve kültür anlamda destek olmak istiyoruz" dedi.


Mahalle Muhtarı Hicazi Erva ise bölgede kış mevsiminin uzun ve zorlu geçtiğini belirterek, bu uzun kış aylarında evlere gidip sohbet ettiklerini, gündüz ise çocukların kızakla kaymalarını seyrettiklerini söyledi.


Mahalle sakini Nevzat Beyhan da çocukken kızaklarla kaydıklarını, ancak o zamanlarda büyüklerin kendilerine izin vermediğini dile getirerek, "Bizim zamanımızda büyüklerimiz, bu yollarda kaymamıza izin vermezlerdi. Çünkü bu yollarda hayvanlarımız da geçerdi. Onların düşüp yaralanmamaları için kaymamıza izin vermezlerdi. Şimdiki çocuklar ve gençler rahatlıkla bu yolda kızak kayıyor, biz de onları seyrediyoruz" diye konuştu


Çocuklar da bir haftalık tatili kızak kayarak değerlendirdiklerini belirterek, kış mevsiminin en güzel tarafının kızakla kaymak olduğunu söylediler. - VAN

Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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