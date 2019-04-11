Çocukların Kumbaralarını Bile Boşaltmışlar

Kadıköy ve Maltepe'de hırsızlık için girdikleri evlerden televizyon, ziynet eşyası, bilgisayar çalan, girdikleri evde çocukların kumbaralarını bile boşaltan 3 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.





Kadıköy ve Maltepe'de hırsızlık için girdikleri evlerden televizyon, ziynet eşyası, bilgisayar çalan, girdikleri evde çocukların kumbaralarını bile boşaltan 3 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir evden yaptıkları hırsızlık sırasında televizyonu çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı



Maltepe'de 21 şubat 2019 tarihinde mağdur S.Y.'nin evine giren hırsızlar evde bulunan televizyonun yanı sıra bilgisayar, akıllı saat ve tabletleri alarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin hırsızlık sırasında çocukların kumbaralarını bile açarak içlerini boşalttıkları ortaya çıktı. Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken hırsızlar bu kez Kadıköy'de ortaya çıktı. 26 Şubat 2019 tarihinde Sahrayıcedit Mahallesi'nde mağdur H.Ü.'nün evine giren şüpheliler evde bulunan cep telefonları, tablet gibi eşyaları çaldıktan sonra buldukları kontak anahtarını kullanarak kapı önünde park halinde duran otomobili de alarak kaçtılar.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SAYESİNDE YAKALANDILAR



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde şüphelilerin kullandığı otomobilin plakası belirlendi. Kiralık olduğu anlaşılan otomobilin izini süren dedektifler hırsızlıkları yapan Özgür Y.(21), Şenol E.(21) ve H.Y.(17)'yi gözaltına aldı.



Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan 3 şüpheliye hırsızlıklar sırasında yardım eden Ş. E.(15)'nin ise başka bir suçtan yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin daha önceden hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, yaralama, bisiklet hırsızlığı, tehdit gibi suçlardan defalarca polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.



Poliste İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Y. ile Şenol E. tutuklanırken diğer şüpheli H.Y. serbest bırakıldı.



Görüntü dökümü:



------------------



-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Aracın gelişi



-Çaldıkları malzemeleri araca koymaları



-Aracın ayrılması



-Aktüel görüntüler



-Şüphelilerin emniyetten çıkışı - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!

Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!

Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi

Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü