ÇOCUKLARIN MAĞDURİYETİNİ İĞNEYLE KUMAŞLARA İŞLEDİLER - Son Dakika

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, savaş, göç, şiddet ve yoksulluktan en çok etkilenen çocukların yaşadıkları mağduriyeti; iğneyle kumaşlara ilmek ilmek işledi. Öğrencilerin 3 yıldır yaptığı eserler ise YYÜ'de sergilenmeye başlandı.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencileri, 3 yıllık emeğin sonunda 'Şimdi yeni şeyler söylemek lazım' konulu sergi açtı. Sergide, savaş, göç, şiddet ve yoksulluktan dolayı en çok etkilenen çocuklarla ilgili yazarların sözleri ve masalları kalem ve fırça yerine iğneyle kumaşlara nakış nakış dokundu. Öğrencilerin 100'ü aşkın eserinin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Zübeyde Tapan Aydın, 3 yıllık bir planlama sonucunda farklı bir çalışma ortaya koymak için yola çıktıklarını söyledi.

'MAĞDUR VE DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARIN DURUMUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK'

Nakışı çeyiz konseptinden çıkartıp daha farklı alanlarda çalışma yapmak istediklerini belirten Öğretim Görevlisi Aydın, "Öğrencilerin, çocukların hissiyatının da gelişeceğini düşündüğümüz bir çalışma yaptık. Masal çalışmasında tüm sayfaları işleyerek yazdık. Geri dönüşüm kumaşları kullandık. Van'ın manzaralarını tablo gibi ama iğneyle resmettik" dedi. Farkındalık yaratabilmek adına dünyada mağdur ve dezavantajlı çocukların durumlarına dikkat çekmek için çalışma yürüttüklerini belirten Aydın şöyle konuştu:

"Herkes biliyor ama bir kez de biz kişisel sorumluluk adına gündeme getirelim istedik. Biliyorsunuz savaşlardan, göçlerden, şiddetten, yoksulluktan direk etkilenenler çocuklardır. ve bu çocuklar büyüdüğünde topluma karışıyor. Bizde o çocukların yüreğine dokunabilmek, belki gördüğümüzde bir yerlerde biraz daha sevgiyle bakabilmek adına bir afiş çalışması yaptık. Yaptığımız bu çalışmalar Türkiye'de, belki de dünyada bir ilktir. Yani özgün çalışmalar olmasını hedefledik. Gelenler de nakış görmeyi beklediklerini ama çok farklı bir şeyle karşılaştıklarını söylediler. Öğrencilerimiz pandemi döneminde parklarda çalıştılar. Tabi bunları ortaya çıkartırlarken hem kendileri hem aileleri bu süreçte çok duygusallık yaşadılar."