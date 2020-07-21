Çocukların midesinden çıkanlar şok etti! - Son Dakika

Çocukların midesinden çıkanlar şok etti!

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme bölümüne son iki yılda, 6 ay ile 18 yaş arasındaki çok sayıda çocuk, yabancı cisim yutması şikayetleri ile başvurdu.Misket, saat pilleri, çakmak ve madeni para gibi yabancı cisimler şaşırttı.

Çocukların midesinden çıkanlar şok etti!, System.String[]

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, müdahale ederek cisimleri nefes ve yemek borusu ile mideden gerçekleştirdiği operasyonlarla çıkardı. Haftada 3 ile 5 arasında vakaya müdahale ettiklerini belirten Prof. Dr. Doğan, yabancı cisim yutması şikayeti ile kendilerine gelen çocuklarda başta madeni para olmak üzere pil, misket, toplu ve çengelli iğne, vida, saat pili, düğme, tel toka, gazoz kapakları, küçük oyuncaklar ve çok sayıda küçük metal çıkarttıklarını söyledi.

Çocukların ağızlarına götürdükleri cisimleri yutma tehlikesi bulunduğu için ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Doğan, böyle durumlarda en kısa sürede hastaneye başvurulması gerektiğini ifade etti.

Çocukların midesinden çıkanlar şok etti!

KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAN HER EBEVEYN DİKKATLİ OLMALI

Her türlü yabancı cisim yutması şikayeti ile karşılaştıklarını belirten FÜ Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, "Özellikle son dönemlerde madeni paraların kullanıma girmesiyle birlikte madeni para başta olmak üzere çocukluk döneminde özellikle ilk 6 ay ve 18 yaş arasındaki hemen hemen her yaş döneminde çok fazla sayıda aylık olarak bize yabancı cisim yutulması söz konusu. Bu yabancı cisim örneklerde de görüldüğü gibi çoğunlukla madeni para olmak üzere toplu iğne veya günlük hayatta kullanılabileceğimiz madeni eşyalar, gazoz kapakları veya çakmak başlıkları, çengelli iğneler olmak üzere hemen hemen her türlü paralar çocuklar tarafından yutulmaktadır" dedi.

Çocukların midesinden çıkanlar şok etti!

HAYATİ RİSK TEŞKİL ETMEKTEDİR

Erken dönemde risk faktörlerin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, "Bunlar bazen yemek borusuna kaçmakta bazen de nefes borusuna kaçmaktadırlar. Tabi bunun ayrımını dikkatli bir şekilde yapmak lazım. Özellikle nefes borusuna kaçanlar çok ciddi hayati risk teşkil etmektedirler. Özellikle yemek borusuna kaçanların da çocuklarda çok ciddi yutma problemleri, salya akması, ciddi boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü oluşturduğundan dolayı erken dönemde bize getirilmesi, gerekli olan endoskopik işlemleri ile başarılı bir şekilde çıkarılmaktadır. Burada görüldüğü gibi çok sayıda yabancı cisimlerin son bir buçuk ile iki yıl arasında çıkarıldığını görmekteyiz. Bunların kat kat fazlası da envanterimizde bulunmakta" şeklinde konuştu.

Çocukların midesinden çıkanlar şok etti!

HAFTALIK VAKA SAYISI KORKUTTU

Ailelerin bu tür durumlarda çok dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Doğan, "Çocukların etrafında yutabilecekleri hemen hemen hiçbir madeni eşya bulundurmamaları önem arz etmektedir. Erken dönemde aile farkına varırsa mümkün olduğu kadar zaman kaybetmeden bize getirmeleri hayati önem arz etmektedir. Özellikle bu yabancı cisimleri yutan çocukların aileleri tarafından mümkün olduğu kadar eğer ağız içerisinde görülebilecek bir noktadaysa çıkarmaya çalışabilirler fakat görülemeyecek bir noktadaysa mümkün olduğu müddetçe herhangi bir girişimde bulunmadan veya müdahale etmeden hızlı bir şekilde soluk borularını veya ağızlarını açık bırakacak şekilde bize getirmeleri gerekmektedir. Bu yabancı cisimlerin içerisinde maddi değeri çok yüksek olan yabancı cisimler de bulunmaktadır. Onları da çıkardığımız zaman genellikle ailelere iade etmekteyiz. Burada bulunanlar genellikle maddi değeri olmayan eşyalar. Haftada genellikle bize 3 ile 5 arasında yabancı cisim yutma yakınması ile gelen çocuklar olmaktadır. Gerekli olan işlemleri çok hızlı bir şekilde yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde evlerine gönderiyoruz" diye konuştu.

Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı

Yaşar Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocukların midesinden çıkanlar şok etti! - Son Dakika
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