Çocukların mont ve botları Mersin Büyükşehir Belediyesinden - Son Dakika

Çocukların mont ve botları Mersin Büyükşehir Belediyesinden

04.01.2021 10:33
Çocukların mont ve botları Mersin Büyükşehir Belediyesinden, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kıyafet Evi'nin, kış aylarının gelmesiyle birlikte çocukların mont ve bot ihtiyaçlarını da karşıladığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kıyafet Evi'nin, kış aylarının gelmesiyle birlikte çocukların mont ve bot ihtiyaçlarını da karşıladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle kış aylarında kullanılması için mont, bot, eşofman ve spor ayakkabı alımı yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sayesinde aileler, kışlıklarını Kıyafet Evi'nden ücretsiz tamamlıyor. Soğuyan havalarda da minikler Kıyafet Evi ile giydiriliyor.

"Çocuklarımız mutlu olsun, yeni yıla umutla başlasınlar diye çalışıyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü personeli Nesrin Çalışkan, Kıyafet Evi ile bugüne kadar 2 bin 500 aileye ulaştıklarını belirterek, "2 bin 500 ailede ortalama 7 bin 500 çocuğumuzu giydirdik. Yeni mont, eşofman takımı, bot ve spor ayakkabı alımı yapıldı. Çocuklarımız yine mutlu olsun diye, yeni yıla umutla başlasınlar diye onlara bunları sağlamaya çalıştık. Amacımız yine her zamanki gibi çocuklarımızı mutlu etmek, soğuk kış günlerinde onları ısıtabilmek. Başvurularımız hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Taleplerimiz çok fazla. Geri dönüşlerimiz de çok güzel. Çocuklar buradan çok mutlu ayrılıyor. Biz projemize coşkulu bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

Aileler yılda 3 kez başvuru yapabiliyor

Asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan aileler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak Kıyafet Evi hizmetinden faydalanabiliyor. Kıyafet Evi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlar yaz, kış ve okul sezonu olmak üzere yılda 3 kez, elbise ya da ayakkabı alabiliyor. Kıyafet Evi'nde ağırlıklı olarak çocuk kıyafetlerine öncelik veriliyor.

Pandemi dolayısıyla randevu sistemi ile çalışılıyor

Kıyafet Evi, pandemi dolayısıyla randevu sistemi ile çalışıyor. Hem aileleri bekletmemek hem de yoğunluğu engellemek isteyen Büyükşehir Belediyesi, aileleri bir gün öncesinde arayarak haberdar ediyor ve bu hizmetten faydalanacak vatandaşlar randevu günlerinde gelerek kıyafetlerini seçebiliyor. - MERSİN

Çocukların mont ve botları Mersin Büyükşehir Belediyesinden
Çocukların mont ve botları Mersin Büyükşehir Belediyesinden
Çocukların mont ve botları Mersin Büyükşehir Belediyesinden
Çocukların mont ve botları Mersin Büyükşehir Belediyesinden

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocukların mont ve botları Mersin Büyükşehir Belediyesinden - Son Dakika


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