Çocukların müstehcen görüntülerini satan grup hakkındaki soruşturma tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocukların müstehcen görüntülerini satan grup hakkındaki soruşturma tamamlandı

15.03.2022 19:36
Çocukların müstehcen görüntülerini satan grup hakkındaki soruşturma tamamlandı

Sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen görüntülerini satan ve satın alan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen görüntülerini satan ve satın alan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında doktor ve polisin de olduğu da tespit edilen 33 şüphelinin 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek, müstehcen görüntülerin paylaşılması ve bu görüntülerin para karşılığı satılması iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında doktor ve polisin de olduğu da tespit edilen 33 şüpheli hakkında 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Görüntülerin 15-30 lira arası satıldığı kaydedildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin soruşturma kapsamında el konulan dijital eşyalarındaki incelemeler sonucu, çocukların müstehcen görüntülerinin olduğu kaydedildi. İddianamede, bahse konu görüntü ve fotoğrafların para kartı üzerinden 15-30 lira arası değişen bir fiyatla satıldığı, söz konusu görüntüleri satın aldıkları öne sürülen şüphelilerin bir kısmı üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, bazı şüpheliler ise görüntülerin yetişkinlere ait olduğu zannettiklerini söyledikleri aktarıldı.

İddianamede, çocukların cinsel içerikli videolarının temin edildiği gruplardaki yönetici hesaplarına sahip olduğu tespit edilen şüpheli H.K.'ya, elektronik para hesabı üzerinden diğer şüpheliler tarafından farklı tarihlerde para yatırıldığının belirlendiği ancak şüphelinin 15-30 TL arası bir fiyata internet paketi sattığını, para karşılığında çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen içerikli görüntü paylaşmadığını söylediği yer aldı.

Beyin cerrahı olan şüpheli K.M. ise savunmasında, gruplara yetişkin pornosu izlemek amaçlı girdiğini, çocuk pornografisi görünce çıktığını söylediği belirtildi. Polis olan şüpheli F.B.'nin ise çocuğun cinsel istismarı içerikli görüntüleri bilerek ve isteyerek indirmediğini, başka bir yerde depolamadığını veya paylaşmadığını, görüntüleri indirmeden içeriğini göremediğini, çocuk pornografisi olduğunu görünce grubu şikayet ettiğini ve görüntüleri sildiğini, pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Dijital eşyaların da çocukların müstehcen görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıkan şüphelilerin, bu görüntülerin oraya nasıl geldiğini bilmediklerini savunduklarının da yer aldığı iddianamede, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) hazırladığı çocuk istismarı raporuna da yer verildi.

10 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede, mevcut delil durumu kapsamında 33 şüphelinin de üzerine atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı belirtilirken, tüm şüpheliler hakkında 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

(Sema Demir/İHA)

YORUMLAR
500
Afganistan'da Çocuklarını Satmak Zorunda Kalanlar Afganistan'da Çocuklarını Satmak Zorunda Kalanlar Irak'ta Erbil saldırısını araştırmak üzere 'soruşturma ekibi' oluşturulacak Irak'ta Erbil saldırısını araştırmak üzere 'soruşturma ekibi' oluşturulacak

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocukların müstehcen görüntülerini satan grup hakkındaki soruşturma tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:34 Ukrayna saldırılarını takip eden FOX News kameramanı yaşamını yitirdi
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
19:01 Konuşması takdir topladı! Kanada Meclisi üyeleri Zelenski'yi ayakta alkışladı
18:54 Bir devir kapandı! Manchester United'ın stadı tarih oluyor
18:30 Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir
18:05 Son Dakika: Rusya'dan misilleme geldi! ABD Başkanı Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesinde
17:53 Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı: Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 19:55:19. #1.12#
SON DAKİKA: Çocukların müstehcen görüntülerini satan grup hakkındaki soruşturma tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement