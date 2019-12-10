Son Dakika Haberleri: Çocukların mutluluğuna beton döktüler
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Çocukların mutluluğuna beton döktüler

6 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocuk parkında bulunan eğlence aletlerine beton dökülerek zarar verildi.

Çocukların mutluluğuna beton döktüler, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocuk parkında bulunan eğlence aletlerine beton dökülerek zarar verildi.


Mudanya Güzelyalı'daki Atatürk Çocuk Parkı'nda, oyun alanlarının üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çimento döküldü. Olayla ilgili emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yaptığı açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidirler ki tüm engellemelere rağmen herkesin huzur ve mutluluk duyduğu Mudanya'yı bizlere inanan yavrularımızla ve hemşehrilerimle birlikte yaşatacağız" dedi. - BURSA

Çocuk Parkı, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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