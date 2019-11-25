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Çocukların otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

6 saat önce

Çocukların otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada Özel halk otobüsünün arkasına takılıp canlarını hiçe saydılarİSTANBUL - Maltepe'de özel halk otobüsünün arkasına takılara yolculuk eden 4 çocuk yürekleri ağza getirdi.

Çocukların otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Özel halk otobüsünün arkasına takılıp canlarını hiçe saydılar

İSTANBUL - Maltepe'de özel halk otobüsünün arkasına takılara yolculuk eden 4 çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocukların canlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuğu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Otobüsün arkasına takılan çocukların ölümüne yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde 4 çocuk bir özel halk otobüsünün arkasına takılarak uzun süre yolculuk yaptı. Canlarını hiçe sayarak otobüsün arkasına takılan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocuklar hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını adeta hiçe saydı. Çocukların yolculuk esnasında otobüsün arkasına tırmanmaya çalıştıkları da fark edildi.

Çocukların otobüs arkasına takılarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 çocuk, özel halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk ediyor.

Çocukların otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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