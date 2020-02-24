Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu
6 saat önce
ŞANLIURFA'da, seyir halindeki otomobilin bagajındaki 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da, seyir halindeki otomobilin bagajındaki 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Eyyübiye Mahallesi'nde seyir halindeki 63 ABE 224 plakalı otomobil, bagajında biri erkek 3 çocuk ile trafikte ilerledi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yolculuk yapan çocuklardan birinin eliyle bagaj kapağını tuttuğu görüldü. Çocukların korkarak yaptığı yolculuk sürücülerin de hayatını tehlikeye atarken, otomobil sürücüsünün tepkilere aldırış etmeden ilerlemesi dikkat çekti.
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