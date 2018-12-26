Son Dakika Haberleri: Çocukların Oynadığı Ateş Yangına Dönüştü

Çocukların Oynadığı Ateş Yangına Dönüştü

1 saat önce

Ardahan'da çocukların ateşle oynaması sonucunda yangın çıktı.

Çocukların Oynadığı Ateş Yangına Dönüştü, System.String[]
Ardahan'da çocukların ateşle oynaması sonucunda yangın çıktı. Evin yanında bulunan ahırda ki 3 hayvan telef oldu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Oktay Kızıltaş adlı vatandaşın evinde çocukların ateşle oynaması sonucunda yağın çıktı.

Yangına, İtfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve Çıldır Tabur Komutanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangından etkilenen aile bireyleri ise hemen hastaneye kaldırıldı.

Yangın esnasında evin yanında bulunan ahırda 3 hayvan dumandan zehirlenerek telef oldu.

Yangın sonrası Ardahan Valiliği tarafından çalışma başlatılırken, AFAD, SYD vakfı ve Kızılay tarafından ise aileye gıda ve giyecek yardımında bulunuldu. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:16 Kaynak: İHA

Çıldır, Ardahan, Güncel
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