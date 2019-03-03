Son Dakika Haberleri: Çocukların Oynadığı Çakmak Gazı Tüpü Patladı: 2 Yaralı

Çocukların Oynadığı Çakmak Gazı Tüpü Patladı: 2 Yaralı

14 dakika önce

ESKİŞEHİR'de kullanılmayan bekçi kulübesine giren 2 çocuğun oynadığı çakmak gazı tüpü patladı.

Çocukların Oynadığı Çakmak Gazı Tüpü Patladı: 2 Yaralı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de kullanılmayan bekçi kulübesine giren 2 çocuğun oynadığı çakmak gazı tüpü patladı. Hafif yaralanan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesi Günlük Mahallesi, Namlı sokak üzerinde bulunan eski bir bekçi kulübesine giren ikisi de 16 yaşındaki F.N. ve Y.C.K.'nin oynadıkları çakmak gazı tüpü patladı. Çevredekilerin sesleri duyması üzerine çağırdığı ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede kullanılmayan bekçi kulübesinde 2 çakmak gazı tüpü bulunurken, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:52 Kaynak: DHA

Tepebaşı, Eskişehir, Güncel
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