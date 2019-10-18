Çocukların oynadığı maytap patladı: 4 yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 çocuk oynadıkları maytabın patlaması sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 çocuk oynadıkları maytabın patlaması sonucu yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde Diş Hastanesi yanındaki parkta üç arkadaşıyla oynayan D.Y'nin bakkaldan aldığı maytap elinde patladı.
Yaralanan 4 çocuk, çevredekilerin haber vermesiyle 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Vücutlarında yanıklar oluşan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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