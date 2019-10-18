Son Dakika Haberleri: Çocukların oynadığı maytap patladı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Çocukların oynadığı maytap patladı: 4 yaralı

Çocukların oynadığı maytap patladı: 4 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 çocuk oynadıkları maytabın patlaması sonucu yaralandı.

Çocukların oynadığı maytap patladı: 4 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 çocuk oynadıkları maytabın patlaması sonucu yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde Diş Hastanesi yanındaki parkta üç arkadaşıyla oynayan D.Y'nin bakkaldan aldığı maytap elinde patladı.

Yaralanan 4 çocuk, çevredekilerin haber vermesiyle 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vücutlarında yanıklar oluşan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yavuz Selim Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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