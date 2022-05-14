Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı - Son Dakika
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Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı

14.05.2022 17:58
Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı

MUĞLA'da, çocukların oyun oynarken yakıp attığı maytaplar nedeniyle ormanda yangın çıktı.

MUĞLA'da, çocukların oyun oynarken yakıp attığı maytaplar nedeniyle ormanda yangın çıktı. Ekiplerce söndürülen yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.

Menteşe ilçesi Kademe mevkisinde, saat 15.00 sıralarında, ormandan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, çocukların oyun oynarken yakıp attıkları maytaptan çıktığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı
Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı
Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı
Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı
Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı
Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı
Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı
Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı
Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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