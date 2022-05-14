MUĞLA'da, çocukların oyun oynarken yakıp attığı maytaplar nedeniyle ormanda yangın çıktı. Ekiplerce söndürülen yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.
Menteşe ilçesi Kademe mevkisinde, saat 15.00 sıralarında, ormandan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, çocukların oyun oynarken yakıp attıkları maytaptan çıktığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı - Son Dakika