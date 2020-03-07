Çocukların oyun parkındaki kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı - Son Dakika

Çocukların oyun parkındaki kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı

DÜZCE'de, çocukların oyun parkındaki kavgasının ardından ailelerinin de katıldığı kavgada bir kişinin silahını ateşlemesi sonucu 4'ü kadın 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Düzce Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dün, mahallede bulunan bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklar, oyun alanında kavga etti. Çocukların kavgasına büyükleri de dahil olunca taşlı sopalı kavga çıktı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin araya girmesi ile kavga sonlandırıldı. Bugün öğle saatlerinde tekrar tartışma yaşanınca Okan K. evinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı. Kavgada 4'ü kadın, 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis, Okan K.?yi gözaltına alırken, mahallede güvenlik önlemlerini arttırdı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.