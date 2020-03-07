Çocukların oyun parkındaki kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocukların oyun parkındaki kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı - Son Dakika

Çocukların oyun parkındaki kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı

7 saat önce

DÜZCE'de, çocuklar arasında oyun parkında çıkan tartışma ailelerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Çocukların oyun parkındaki kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı, System.String[]

DÜZCE'de, çocuklar arasında oyun parkında çıkan tartışma ailelerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu 2'si çocuk 4'ü kadın 7 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dün, mahalledeki bir sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışma, çocukların ailelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı, Bugün öğle saatlerinde, parkta yeniden tartışma çıktı. Bunun üzerine Okan K. evindeki av tüfeğini alıp, parkta ateş açtı. Kavgada 2'si çocuk 4'ü kadın olmak üzere 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis, Okan K.'yi gözaltına alırken, mahallede güvenlik önlemlerini artırdı.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:58 Kaynak: DHA
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