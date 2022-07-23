Çocukların oyunu, barakayı alev alev alev yaktı - Son Dakika
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Çocukların oyunu, barakayı alev alev alev yaktı

23.07.2022 01:51
Çocukların oyunu, barakayı alev alev alev yaktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mahallede oyun oynayan çocukların attığı maytaplar içerisinde kışlık odunların bulunduğu barakaya isabet etti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mahallede oyun oynayan çocukların attığı maytaplar içerisinde kışlık odunların bulunduğu barakaya isabet etti. Baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Yalı Mahallesi 2004. sokakta boş bir arazide bulunan barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye, mahalledeki çocukların attıkları maytaplar, Rafet E.'ye ait barakaya isabet etti. Kışın kullanılmak üzere odunların tutulduğu baraka bir anda alevlere teslim oldu. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alıp söndürüldü. Küle dönen barakanın içerisinde kışlık odunların bulunduğu ve tümünün yandığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların oyunu, barakayı alev alev alev yaktı - Son Dakika

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