Çocukların oyunu binayı birbirine kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocukların oyunu binayı birbirine kattı

16.04.2022 12:28
Çocukların oyunu binayı birbirine kattı

Kayseri'de çocukların yangın merdiveninde bulunan eşyaları yakması sonucu çıktığı iddia edilen yangında dumandan zehirlenen 7 bina sakini hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de çocukların yangın merdiveninde bulunan eşyaları yakması sonucu çıktığı iddia edilen yangında dumandan zehirlenen 7 bina sakini hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 1833. Sokak üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın 5. katındaki yangın merdiveninde bulunan eşyalar, iddiaya göre oyun oynayan çocuklar tarafından yakıldı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, binayı da yoğun duman kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri can havliyle kendilerini dışarı atarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı, Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 bina sakini de ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Çocukların oyunu binayı birbirine kattı
Çocukların oyunu binayı birbirine kattı
Çocukların oyunu binayı birbirine kattı
Çocukların oyunu binayı birbirine kattı
Çocukların oyunu binayı birbirine kattı
Çocukların oyunu binayı birbirine kattı

YORUMLAR
500
Son dakika... Karapınar beldesinde bir evde yangın çıktı Son dakika... Karapınar beldesinde bir evde yangın çıktı Kocasinan Belediyesi'nde yangın Kocasinan Belediyesi'nde yangın

İtfaiye, Kayseri, oyunlar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların oyunu binayı birbirine kattı - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Önce boşandığı karısının aracına çarptı, sonra yakalayıp bıçakladı, en son kanlı halde sokakta sürükledi
12:24 Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücü, 5 yıl hapisle tahliye edildi! Acılı anne: Evladımın bedeli sadece 6 ay hapis mi?
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
12:10 Eşini 34 kez bıçaklayarak öldürdü, cinayeti işlediği evi yaktı: Mahkemede "birbirimizi seviyorduk" dedi
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:36:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çocukların oyunu binayı birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement