Çocukların oyununda kan aktı - Son Dakika

Antalya'da 13 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı sırada 9 yaşındaki arkadaşını elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanlışlıkla vurdu. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.



Olay, Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dışarda oyun oynayan R.Ç. (13) ile Ahmet Öztürk (9), birbirleriyle şakalaşmaya başladı. Bu sırada R.Ç. (13) elindeki av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ahmet Öztürk'e isabet etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonucu yaralı çocuk, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. 9 yaşındaki Ahmet Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ekipleri, olayda kullanıldığı belirtilen av tüfeğinin göle atıldığı beyan edilmesi üzerine tüfeği bulma çalışması başlattı. Ahmet Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA