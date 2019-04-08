Son Dakika Haberleri: Çocukların Park Sefası

Çocukların Park Sefası

1 saat önce

Çocukların park sefasıERZURUM - Doğu Anadolu bölgesinde soğuk havaların hakim olduğu bugünlerde Oltular baharı yaşıyor.

Çocukların park sefası

ERZURUM - Doğu Anadolu bölgesinde soğuk havaların hakim olduğu bugünlerde Oltular baharı yaşıyor. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Oltulular parkları doldurdu. Çocuklar sıcak havanın keyfini 25 Mart parkında oynayarak çıkardılar.
Oltu'da soğuk kış günlerinde ev de kapalı kalan çocuklar, güzel havayı görünce parklara akın ettiler
Tahterevalli, kaydıraklarda doyasıya eğlenen çocuklar, adeta baharın gelişini müjdelerken sıcak ve bol güneşli havanında tadını çıkardılar. Çocukların aileleri ise çocukların mutlu olmasından onlarda memnun kaldılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:06 Kaynak: İHA

Güneşli, Yerel
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