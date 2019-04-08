Çocukların Park Sefası
1 saat önce
Çocukların park sefasıERZURUM - Doğu Anadolu bölgesinde soğuk havaların hakim olduğu bugünlerde Oltular baharı yaşıyor.
Çocukların park sefası
ERZURUM - Doğu Anadolu bölgesinde soğuk havaların hakim olduğu bugünlerde Oltular baharı yaşıyor. Güneşli
ve sıcak havayı fırsat bilen Oltulular parkları doldurdu. Çocuklar sıcak havanın keyfini 25 Mart parkında oynayarak çıkardılar.
Oltu'da soğuk kış günlerinde ev de kapalı kalan çocuklar, güzel havayı görünce parklara akın ettiler
Tahterevalli, kaydıraklarda doyasıya eğlenen çocuklar, adeta baharın gelişini müjdelerken sıcak ve bol güneşli havanında tadını çıkardılar. Çocukların aileleri ise çocukların mutlu olmasından onlarda memnun kaldılar.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:06 Kaynak: İHA
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