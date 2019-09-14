Son Dakika Haberleri: Çocukların pet şişelerle yangın söndürmeye çalıştılar
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Çocukların pet şişelerle yangın söndürmeye çalıştılar

37 dakika önce

Çocukların pet şişelerle yangın söndürmeye çalıştılar Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttuANTALYA - Antalya'da çıkan orman yangınına çocuklar ellerinde su şişeleri ile müdahale etti.

Çocukların pet şişelerle yangın söndürmeye çalıştılar

Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'da çıkan orman yangınına çocuklar ellerinde su şişeleri ile müdahale etti. Yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri yanarak ölen bir fareyi yerden alıp duvar kenarına kaldırdı.

Muratpaşa ilçesi Kırcami mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Hüseyin Uludağ, yaklaşık bir buçuk saattir devam ettiğini belirterek, "İtfaiye ekipleri müdahale ediyor, duvarı kırdılar, kapıyı açarak içeri girdiler. Çevrede evler var, ağaçların hepsi yandı" şeklinde konuştu.

Ramazan Yılmaz ise, kopan elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle çarpışması sonucu yangın çıktığını ifade etti. Arazinin özel mülk olduğunu belirten Yılmaz, 6 itfaiye ekibi ve TEDAŞ yetkililerinin müdahale ettiğini aktardı.

Mahallelilerin evlerinden çıktığı yangında çok sayıda çocuk da ellerine aldıkları su şişeleriyle alevlere müdahale etti. Alevlerin arasında bir itfaiye eri ise yanarak ölen bir fareyi yerden kaldırarak bir duvarın üzerine bıraktı.

İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çocukların pet şişelerle yangın söndürmeye çalıştılar

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:56 Kaynak: İHA
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