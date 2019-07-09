Son Dakika Haberleri: Çocukların polis sevgisi görenleri duygulandırdı
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Çocukların polis sevgisi görenleri duygulandırdı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da küçük çocukların polis memurlarına olan sevgisi görenleri duygulandırdı.

Çocukların polis sevgisi görenleri duygulandırdı, System.String[]
Afyonkarahisar'da küçük çocukların polis memurlarına olan sevgisi görenleri duygulandırdı.

Afyonkarahisar kent merkezinde görev yapan polis memurlarını gören çocuklar onlara sarılarak sevgilerini gösterdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerini şehir merkezinde yapmış oldukları uygulama esnasında yoldan geçen küçük çocuklar ziyaret etti. Ekipler uygulamaya kısa bir ara vererek çocukları polis motoru ve ekip otosuna bindirdi. Çocuklara siren ve çakarları gösteren ekipler çocukların sıcak sevgisi ile karşılaştı. Çocukların bu sevgisine kayıtsız kalmayan polisler de çocuklara sarılarak bir süre sohbet etti.

Çevredeki vatandaşlar ise gördükleri karşısında duygulandıklarını söyleyerek çocukların polis ile korkutulmaması gerektiğini bu konuda anne ve babaların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Çocukların ailesi polis ekiplerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
Trafik Şube Müdürlüğü, Afyon, Polis, Güncel
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